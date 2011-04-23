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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Динамо К
Арсенал - Динамо К: обзор матча 23 апреля 2011
Арсенал
23.04.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
9'
А. Ярмоленко
41'
А. Шевченко
88'
О. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо К
Желтая карточка
С. Матюхин
ГОЛ! 0:3!
О. Гусев
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Шевченко
Замена
В. Аржанов
️️️️
А. Ковпак
Замена
А. Хомин
️️️️
Ф. Шоава
Желтая карточка
О. Гусев
Желтая карточка
Б. Шершун
ГОЛ! 0:2!
А. Шевченко
Замена
Л. Алмейда
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Ковпак
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-2-3-2
23
Погорелый
55
Матюхин
23
Шершун
6
Шоава
14
Полевой
38
Ещенко
90
Богданов
16
Шацких
8
Гусев
39
Ковпак
7
Мазилу
4-3-1-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
17
Михалик
24
Юссуф
3
Попов
20
Гусев
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
6
Шоава
4
Хомин
4
Хомин
6
Шоава
39
Ковпак
17
Аржанов
17
Аржанов
39
Ковпак
17
Михалик
44
Алмейда
44
Алмейда
17
Михалик
7
Шевченко
19
Гармаш
19
Гармаш
7
Шевченко
7
Ярмоленко
11
Кравец
11
Кравец
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Арсенал
Динамо К
1
Виталий Рева
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
имени Банникова
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