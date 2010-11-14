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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Заря
Арсенал - Заря: обзор матча 14 ноября 2010
Арсенал
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Заря
56'
С. Матюхин
73'
Т. Лазарович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Заря
+2
Замена
С. Шевчук
️️️️
Е. Картушов
Желтая карточка
М. Билый
ГОЛ! 1:1!
Т. Лазарович
Замена
М. Ковалев
️️️️
В. Езерский
Замена
А. Данилов
️️️️
С. Симоненко
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
И. Мазилу
️️️️
С. Самодин
ГОЛ! 1:0!
С. Матюхин
Замена
Р. Гусев
️️️️
М. Шацких
+1
Желтая карточка
А. Семененко
Желтая карточка
Н. Каменюка
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
(К)
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
4-4-2
1
Рева
44
Симоненко
23
Шершун
55
Матюхин
38
Ещенко
20
Закарлюка
16
Шацких
11
Старгородский
35
Грицай
21
Бартулович
22
Самодин
3-1-3-1-2
35
Шуст
5
Езерский
2
Полянский
8
Тесак
92
Емельянов
6
Каменюка
7
Семененко
33
Билый
11
Картушов
19
Фомин
27
Лазарович
44
Симоненко
48
Данилов
48
Данилов
44
Симоненко
16
Шацких
8
Гусев
8
Гусев
16
Шацких
22
Самодин
7
Мазилу
7
Мазилу
22
Самодин
5
Езерский
55
Ковалев
55
Ковалев
5
Езерский
11
Картушов
70
Шевчук
70
Шевчук
11
Картушов
Остались в запасе
Арсенал
Заря
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Арсенал - Заря
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Жуков
(Донецк)
Стадион:
имени Банникова
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