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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 09 июля 2010
Арсенал
09.07.2010, пятница, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
25'
М. Бартулович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
Желтая карточка
Ф. Шоава
+3
+3
Желтая карточка
П. Хайдучек
Желтая карточка
А. Ещенко
+3
Желтая карточка
А. Каськов
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
М. Шацких
Замена
А. Хомин
️️️️
А. Богданов
Замена
В. Вернидуб
️️️️
Тейку
Замена
А. Нестеров
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
А. Каськов
️️️️
И. Цыгырлаш
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
Д. Невмывака
ГОЛ! 1:0!
М. Бартулович
Замена
Р. Гусев
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
Б. Шершун
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
4-4-2
1
Рева
44
Симоненко
23
Шершун
6
Шоава
38
Ещенко
20
Закарлюка
90
Богданов
16
Шацких
35
Грицай
21
Бартулович
7
Мазилу
4-1-2-3
35
Коваль
19
Невмывака
4
Тейку
7
Хайдучек
14
Полевой
28
Тигорев
42
Писоцкий
17
Аржанов
22
Цыгырлаш
99
Алози
10
Рибейро
90
Богданов
4
Хомин
4
Хомин
90
Богданов
20
Закарлюка
8
Гусев
8
Гусев
20
Закарлюка
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
4
Тейку
15
Вернидуб
15
Вернидуб
4
Тейку
99
Алози
5
Нестеров
5
Нестеров
99
Алози
22
Цыгырлаш
30
Каськов
30
Каськов
22
Цыгырлаш
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Арсенал - Металлург
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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