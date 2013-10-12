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    Олег Лутков

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Лутков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 15 мая 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Титан 13 6 2 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2013 Олимпик 1 : 1 Титан
    19.10.2013 Титан 1 : 0 ФК Сумы
    26.10.2013 Титан 2 : 0 Сталь
    17.11.2013 Александрия 2 : 0 Титан
    23.11.2013 Титан 1 : 0 Звезда К
    05.04.2014 Титан 0 : 2 Нафтовик-Укрнафта
    26.04.2014 Титан 1 : 0 Нива
    03.05.2014 Гелиос 0 : 0 Титан
    22.05.2014 Титан 0 : 0 Олимпик
    31.05.2014 ФК Сумы 2 : 2 Титан
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