Олег Лутков - статистика
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Лутков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 мая 1966
|Имя
|Олег
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Лутков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|15 мая 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Титан
|13
|6
|2
|5
|Дата
|Матч
|12.10.2013
|Олимпик
|1 : 1
|Титан
|19.10.2013
|Титан
|1 : 0
|ФК Сумы
|26.10.2013
|Титан
|2 : 0
|Сталь
|17.11.2013
|Александрия
|2 : 0
|Титан
|23.11.2013
|Титан
|1 : 0
|Звезда К
|05.04.2014
|Титан
|0 : 2
|Нафтовик-Укрнафта
|26.04.2014
|Титан
|1 : 0
|Нива
|03.05.2014
|Гелиос
|0 : 0
|Титан
|22.05.2014
|Титан
|0 : 0
|Олимпик
|31.05.2014
|ФК Сумы
|2 : 2
|Титан