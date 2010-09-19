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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлист
Арсенал - Металлист: обзор матча 19 сентября 2010
Арсенал
19.09.2010, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
24'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлист
Замена
Фининьо
️️️️
Эдмар
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
С. Кайта
️️️️
К. Хавьер
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Бартулович
Замена
Е. Лугачев
️️️️
А. Богданов
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Воробей
Замена
А. Старгородский
️️️️
Р. Гусев
Желтая карточка
А. Богданов
Желтая карточка
Б. Шершун
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
(К)
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
(К)
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
10
Егор Лугачев
ЛП
5
Витаутас Лукша
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
2
Сани Кайта
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-4-2
23
Погорелый
44
Симоненко
55
Матюхин
23
Шершун
38
Ещенко
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
8
Гусев
7
Мазилу
21
Бартулович
4-2-2-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
26
Обрадович
18
Гуйе
84
Романчук
8
Эдмар
78
Валяев
10
Хавьер
16
Олейник
9
Воробей
11
Тайсон
21
Бартулович
13
Миколюнас
13
Миколюнас
21
Бартулович
90
Богданов
10
Лугачев
10
Лугачев
90
Богданов
8
Гусев
11
Старгородский
11
Старгородский
8
Гусев
9
Воробей
19
Пшеничных
19
Пшеничных
9
Воробей
8
Эдмар
13
Фининьо
13
Фининьо
8
Эдмар
10
Хавьер
2
Кайта
2
Кайта
10
Хавьер
Остались в запасе
Арсенал
Металлист
5
Витаутас Лукша
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
5
Витаутас Лукша
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Статистика матча Арсенал - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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Арсенал
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