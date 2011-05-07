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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Ворскла
Арсенал - Ворскла: обзор матча 07 мая 2011
Арсенал
07.05.2011, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
46'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ворскла
+3
Замена
А. Оберемко
️️️️
Р. Безус
Желтая карточка
Ф. Шоава
+1
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Осипенко
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Хомин
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
А. Данилов
ГОЛ! 0:1!
Р. Безус
Пенальти не реализован!
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
7
Ярослав Захаревич
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Ворскла
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-5-1
23
Погорелый
48
Данилов
55
Матюхин
6
Шоава
38
Ещенко
17
Аржанов
90
Богданов
4
Хомин
16
Шацких
8
Гусев
22
Самодин
3-2-3-1-1
12
Величко
4
Даллку
78
Курилов
17
Чеснаков
15
Кулаков
33
Селин
32
Красноперов
90
Безус
77
Осипенко
10
Маркоски
9
Янузи
4
Хомин
39
Ковпак
39
Ковпак
4
Хомин
90
Безус
9
Оберемко
9
Оберемко
90
Безус
77
Осипенко
28
Громов
28
Громов
77
Осипенко
9
Янузи
17
Сачко
17
Сачко
9
Янузи
Остались в запасе
Арсенал
Ворскла
7
Ярослав Захаревич
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
7
Ярослав Захаревич
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
13
Евгений Песков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Арсенал - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
имени Банникова
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