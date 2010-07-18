Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Арсенал
Заря - Арсенал: обзор матча 18 июля 2010
Заря
18.07.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
54'
А. Хомин
80'
М. Шацких (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Арсенал
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Бартулович
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Шацких
Замена
В. Милько
️️️️
С. Силюк
Замена
П. Джихани
️️️️
А. Полянский
Замена
А. Касьян
️️️️
С. Шевчук
ГОЛ! 0:1!
А. Хомин
Замена
А. Хомин
️️️️
А. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
50
Валерий Мазур
ЦП
14
Парит Джихани
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
50
Ика Мепория
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
3-1-5-1
99
Шуховцев
55
Ковалев
3
Микицей
2
Полянский
4
Чайковский
33
Билый
6
Каменюка
25
Виценец
70
Шевчук
5
Силюк
27
Лазарович
4-4-2
1
Рева
48
Данилов
38
Ещенко
23
Шершун
44
Симоненко
8
Гусев
90
Богданов
35
Грицай
16
Шацких
21
Бартулович
7
Мазилу
2
Полянский
14
Джихани
14
Джихани
2
Полянский
5
Силюк
14
Милько
14
Милько
5
Силюк
70
Шевчук
19
Касьян
19
Касьян
70
Шевчук
21
Бартулович
13
Миколюнас
13
Миколюнас
21
Бартулович
90
Богданов
4
Хомин
4
Хомин
90
Богданов
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
Остались в запасе
Заря
Арсенал
50
Валерий Мазур
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
50
Валерий Мазур
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
Остались в запасе
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Заря - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Арсенал
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+