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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Мариуполь
Арсенал - Мариуполь: обзор матча 20 марта 2011
Арсенал
20.03.2011, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
43'
М. Шацких
66'
И. Мазилу
68'
И. Мазилу
5'
Д. Невмывака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мариуполь
+2
Желтая карточка
А. Путивцев
Замена
А. Старгородский
️️️️
А. Богданов
Замена
А. Ковпак
️️️️
И. Мазилу
Замена
В. Насибулин
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 3:1!
И. Мазилу
ГОЛ! 2:1!
И. Мазилу
Замена
В. Федотов
️️️️
Е. Картушов
Замена
К. Ярошенко
️️️️
И. Кривошеенко
ГОЛ! 1:1!
М. Шацких
Желтая карточка
И. Мазилу
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Желтая карточка
Р. Гусев
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Невмывака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Арсенал
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
4-5-1
23
Погорелый
14
Полевой
55
Матюхин
23
Шершун
38
Ещенко
16
Шацких
17
Аржанов
90
Богданов
35
Грицай
8
Гусев
7
Мазилу
2-1-4-1-2
35
Шуст
19
Невмывака
5
Путивцев
4
Чайковский
27
Пуканыч
24
Гречишкин
19
Тищенко
30
Окриашвили
11
Картушов
28
Будковский
11
Кривошеенко
90
Богданов
11
Старгородский
11
Старгородский
90
Богданов
7
Мазилу
39
Ковпак
39
Ковпак
7
Мазилу
11
Картушов
19
Федотов
19
Федотов
11
Картушов
11
Кривошеенко
99
Ярошенко
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
27
Пуканыч
89
Насибулин
89
Насибулин
27
Пуканыч
Остались в запасе
Арсенал
Мариуполь
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Арсенал - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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