Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между красно-синими и московским «Локомотивом». По мнению эксперта, армейцы победят всухую.

«У меня перед дерби, когда играет ЦСКА, всегда одни ожидания – только победа, только три очка. На данный момент «армейцы» выглядят мастеровитее, чем «Локомотив». У главного тренера команды Виктора Гончаренко более сыгранная команда, более опытная.

К тому же ЦСКА сыграет на своем поле при своих болельщиках, еще и первая домашняя игра в сезоне. Как правило, «армейцы» всегда хорошо играют в начале чемпионата. Уверен, что ЦСКА не проиграет. Более того, думаю, что красно-синие выиграют со счетом 2:0», – сказал Гусев.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 21 июля в 19:30 по Москве на московском стадионе «ВЭБ Арена».