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  • Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»

Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»

21 июля 2017, 17:18
8

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между красно-синими и московским «Локомотивом». По мнению эксперта, армейцы победят всухую.

«У меня перед дерби, когда играет ЦСКА, всегда одни ожидания – только победа, только три очка. На данный момент «армейцы» выглядят мастеровитее, чем «Локомотив». У главного тренера команды Виктора Гончаренко более сыгранная команда, более опытная.

К тому же ЦСКА сыграет на своем поле при своих болельщиках, еще и первая домашняя игра в сезоне. Как правило, «армейцы» всегда хорошо играют в начале чемпионата. Уверен, что ЦСКА не проиграет. Более того, думаю, что красно-синие выиграют со счетом 2:0», – сказал Гусев.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 21 июля в 19:30 по Москве на московском стадионе «ВЭБ Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Гусев Ролан
Комментарии (8)
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DeutschlandUberAlles
1500646918
3-2 армейцы
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acer2003
1500647322
Прямо Настрадамус-Гусевдамус ))
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серега кашин
1500655306
предсказатель еще ни разу правильно не напророчил
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SPARTAK 85
1500657100
Как там осьминога то звали? Пауль?
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Диктор
1500658200
Уже обломись.
Ответить
sochi-2013
1500661418
Сколько платят, за то чтобы так позориться?
Ответить
александр 59
1500662201
Ну как все угадали? Красавцы!
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Lev Aleks
1500662468
большую лужу в своих штанах он предрекает)
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