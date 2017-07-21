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    Ролан Гусев предрекает сухую победу ЦСКА в игре против «Локомотива»

    Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ между красно-синими и московским «Локомотивом». По мнению эксперта, армейцы победят всухую.

    «У меня перед дерби, когда играет ЦСКА, всегда одни ожидания – только победа, только три очка. На данный момент «армейцы» выглядят мастеровитее, чем «Локомотив». У главного тренера команды Виктора Гончаренко более сыгранная команда, более опытная.

    К тому же ЦСКА сыграет на своем поле при своих болельщиках, еще и первая домашняя игра в сезоне. Как правило, «армейцы» всегда хорошо играют в начале чемпионата. Уверен, что ЦСКА не проиграет. Более того, думаю, что красно-синие выиграют со счетом 2:0», – сказал Гусев.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется 21 июля в 19:30 по Москве на московском стадионе «ВЭБ Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 17:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 июля 2017, 21:41

      большую лужу в своих штанах он предрекает)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 21 июля 2017, 21:36

      Ну как все угадали? Красавцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июля 2017, 21:23

      Сколько платят, за то чтобы так позориться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 20:30

      Уже обломись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 июля 2017, 20:11

      Как там осьминога то звали? Пауль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 июля 2017, 19:41

      предсказатель еще ни разу правильно не напророчил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 июля 2017, 17:28

      Прямо Настрадамус-Гусевдамус ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 17:21

      3-2 армейцы

      0
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