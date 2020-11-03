Ролан Гусев стал старшим тренером России U-14

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев возглавил сборную России 2006 года рождения.

«Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004.

Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние 2 года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания я буду использовать в сборной.

Уже 9 ноября мы проведем первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнем готовиться к будущим победам», – приводит слова Гусева пресс-служба РФС.