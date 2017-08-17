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    Гусев: «222 миллиона за Неймара? Это бред»

    Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. По мнению ветерана, УЕФА должен обратить внимание на данный трансфер.

    «Этот переход был выгоден всем сторонам. Когда за футболиста платят 222 миллиона, какой клуб станет его удерживать?! Сейчас обещают трансфер Коутиньо. Не думаю, что он будет играть хуже, чем Неймар. А может даже и лучше. Рядом с Месси и Суаресом прогресс не за горами.

    Конечно, ненормально, когда платят столько за игрока, это бред. Здесь напрашивается вопрос к УЕФА. Почему он применяет санкции к нашим клубам, когда у него под носом происходят такие сумасшедшие траты? Плохо, что на некоторые вещи закрывают глаза, а на некоторые реагируют очень остро», – заявил Гусев.

    Неймар подписал долгосрочный контракт с парижанами с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 17 августа 2017, 17:41

      А разве при выкупе клуб, в данном случае Барселону, кто то спрашивал?? Отступные заплатили, с игроком договорились и до свидания....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 17 августа 2017, 17:19

      Теперь пусть отрабатывает эти деньги своей игрой. Совет новобранцу: во Франции арбитры мало раздают желтых карточек за фолы, чем в той же Испании. Пусть бережет свои ноги....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 16:25

      за бензема

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