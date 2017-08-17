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    Гусев: «Да какая усталость «Зенита»?! Сезон только начался, о чем можно говорить?»

    Обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России Ролан Гусев отмел версию с усталостью футболистов «Зенита», которая могла стать причиной поражения от «Утрехта» в первом матче команд. Экс-футболист уверен, что на старте сезона никакой усталости быть не должно.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

    – Зачем было переносить матч с четверга на среду? Получилось так, что «Зенит» играл через два дня на третий и поэтому выглядел очень неубедительно. А голландцы играли через четыре на пятый…

    – Да какая усталость?! Сезон только начался, о чем можно говорить? Вы посмотрите на Месси или Роналду. Они вообще без перерыва играют. Вот Криштиану сыграл в финале Лиги чемпионов, потом у него был Кубок Конфедераций, потом небольшой перерыв, и вот он уже опять играет в Суперкубке Испании. Он две недели отдохнул, и в бой, без тренировок. О какой усталости можно говорить на старте сезона, не понимаю.

    – В основном составе против «Утрехта» вышли сразу четверо аргентинцев. Они качественно отличаются от тех футболистов, которыми обладает ЦСКА?

    – Видно по работе с мячом, что они, конечно, хороши. Но давайте оценивать их по конечному результату. Для начала: выйдет ли «Зенит» в групповой турнир Лиги Европы? Чемпионат России с международными турнирами равнять нельзя. Поэтому давайте подождем. Пока «Зенит» выступает в чемпионате очень неплохо. Но все же я бы выделил не покупки, а то, как Манчини мотивировал Кокорина, как Саша преобразился, и такой футбол он показывает! Этой игры все ждали от него давно, но считаю, что Саша может еще добавить. Это хорошо в преддверии чемпионата мира, что Кокорин так заиграл.

    – Дзюба опять появился на поле лишь в концовке матча. Почему?

    – Сложно сказать, надо быть внутри коллектива, чтобы понимать. Не знаю намерений Манчини, о чем они разговаривают или не разговаривают. Пока не ясно, попадает ли Артем в тактическую схему Манчини. Это знают только Артем и тренер.

    – Станет ли для «Зенита» провалом возможный невыход в групповой турнир?

    – Я думаю, конечно. Это будет не трагедия, но это будет очень серьезная неудача для наших клубов. И невыход ЦСКА в Лигу чемпионов, если случится, и тем более вылет «Зенита».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.08.2017 09:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 августа 2017, 20:22

      Стадион большой, пока обежишь
      И сил осталось шиш.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 августа 2017, 13:04

      Зенит вообще-то способен выиграть эту Лигу Европы. А вчера был несчастный случай.

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой > DeutschlandUberAlles 17 августа 2017, 16:43

      Я думаю это неслучайность,а ставочка от Газпрома зашла..аля Бней Йегуда 0 1 дома.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 августа 2017, 12:42

      у армейцев евроосень обеспечена в любом случае, а если Зенит вылетит, это будет не традегия, а пиздец.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 августа 2017, 12:19

      усталось-усталостью, но у Зенита хотя бы есть для ротации все необходимое... по игре было видно что в первую очередь хотят сыграть на ноль, а уже потом акцент на атаку. В Питере думаю игра будет обратной, отступать уже не куда. Удачи в ответке! Очки нужны в рейтинг!

      1
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      Рейтинг: +11239

      alp 17 августа 2017, 11:24

      ссылка на усталость - объяснение слабости. всех касается.

      6
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 августа 2017, 10:52

      зенит забыл,что не федотов судит

      -1
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 10:23

      Дзюбе надо дать пару шансов. Если не реализует, отдать в свинарник в аренду на перевоспитание.

      2
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