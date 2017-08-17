Гусев: «Да какая усталость «Зенита»?! Сезон только начался, о чем можно говорить?»

Обладатель Кубка УЕФА, трехкратный чемпион России Ролан Гусев отмел версию с усталостью футболистов «Зенита», которая могла стать причиной поражения от «Утрехта» в первом матче команд. Экс-футболист уверен, что на старте сезона никакой усталости быть не должно.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– Зачем было переносить матч с четверга на среду? Получилось так, что «Зенит» играл через два дня на третий и поэтому выглядел очень неубедительно. А голландцы играли через четыре на пятый…

– Да какая усталость?! Сезон только начался, о чем можно говорить? Вы посмотрите на Месси или Роналду. Они вообще без перерыва играют. Вот Криштиану сыграл в финале Лиги чемпионов, потом у него был Кубок Конфедераций, потом небольшой перерыв, и вот он уже опять играет в Суперкубке Испании. Он две недели отдохнул, и в бой, без тренировок. О какой усталости можно говорить на старте сезона, не понимаю.

– В основном составе против «Утрехта» вышли сразу четверо аргентинцев. Они качественно отличаются от тех футболистов, которыми обладает ЦСКА?

– Видно по работе с мячом, что они, конечно, хороши. Но давайте оценивать их по конечному результату. Для начала: выйдет ли «Зенит» в групповой турнир Лиги Европы? Чемпионат России с международными турнирами равнять нельзя. Поэтому давайте подождем. Пока «Зенит» выступает в чемпионате очень неплохо. Но все же я бы выделил не покупки, а то, как Манчини мотивировал Кокорина, как Саша преобразился, и такой футбол он показывает! Этой игры все ждали от него давно, но считаю, что Саша может еще добавить. Это хорошо в преддверии чемпионата мира, что Кокорин так заиграл.

– Дзюба опять появился на поле лишь в концовке матча. Почему?

– Сложно сказать, надо быть внутри коллектива, чтобы понимать. Не знаю намерений Манчини, о чем они разговаривают или не разговаривают. Пока не ясно, попадает ли Артем в тактическую схему Манчини. Это знают только Артем и тренер.

– Станет ли для «Зенита» провалом возможный невыход в групповой турнир?

– Я думаю, конечно. Это будет не трагедия, но это будет очень серьезная неудача для наших клубов. И невыход ЦСКА в Лигу чемпионов, если случится, и тем более вылет «Зенита».