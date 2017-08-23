Гусев: «Оланаре много чего на поле делает неправильно»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что ставить крест на форварде команды Аароне Оланаре не стоит. Ему лишь нужно восполнить проблемы в тактической выучке, считает бывший футболист.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

– Гончаренко признал, что фактурный Оланаре неправильно вступал в единоборства в первом матче. Вас это не удивляет?

– Удивляет. Оланаре вообще много чего на поле делает неправильно. И открывается порой не так, как нужно, и бежит не в ту зону. Головин и Дзагоев не знают, куда нужно пасовать на него. Хотя данные у нигерийца хорошие. Но…

– Что?

– Наверное, не хватает школы, тактической выучки.

– Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев не так давно назвал Глушакова недоучкой. Может быть, это определение лучше подходит как раз Оланаре?

– Ну… Недоучка – слишком грубое слово. Я точно не стал бы вешать такие ярлыки. Но школы Оланаре, конечно, не хватает. Наверное, можно еще доучить, восполнить пробелы. Многое зависит от тренеров. Где-то нужно водить игрока за руку по полю, на пальцах ему все объяснять.

– То есть вы не ставите крест на Оланаре?

– Нет, конечно! Думаю, еще наберет форму. У него все-таки была тяжелейшая травма. Нужно еще набраться терпения.