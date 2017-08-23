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    Гусев: «Оланаре много чего на поле делает неправильно»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев уверен, что ставить крест на форварде команды Аароне Оланаре не стоит. Ему лишь нужно восполнить проблемы в тактической выучке, считает бывший футболист.

    В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

    – Гончаренко признал, что фактурный Оланаре неправильно вступал в единоборства в первом матче. Вас это не удивляет?

    – Удивляет. Оланаре вообще много чего на поле делает неправильно. И открывается порой не так, как нужно, и бежит не в ту зону. Головин и Дзагоев не знают, куда нужно пасовать на него. Хотя данные у нигерийца хорошие. Но…

    – Что?

    – Наверное, не хватает школы, тактической выучки.

    – Экс-тренер ЦСКА Геннадий Костылев не так давно назвал Глушакова недоучкой. Может быть, это определение лучше подходит как раз Оланаре?

    – Ну… Недоучка – слишком грубое слово. Я точно не стал бы вешать такие ярлыки. Но школы Оланаре, конечно, не хватает. Наверное, можно еще доучить, восполнить пробелы. Многое зависит от тренеров. Где-то нужно водить игрока за руку по полю, на пальцах ему все объяснять.

    – То есть вы не ставите крест на Оланаре?

    – Нет, конечно! Думаю, еще наберет форму. У него все-таки была тяжелейшая травма. Нужно еще набраться терпения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2017 09:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 августа 2017, 14:16

      Это тот самый Гусев, который из себя постоянно Бэкхема изображал? А перед подачей углового непременно поправлял причёску. ))

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 23 августа 2017, 12:55

      я помню как вы играли то хорошо то не очень ,а у ЦСКА много проблем особенно в финансах думаю ,так как не кого не покупают (приличных молодых игроков )

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 12:34

      с Траоре так тоже Селюк говорил, что вот вот, он самый лучший...

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