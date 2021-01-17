Гусев: «Крамаренко на определенных этапах помог Акинфееву. У них хорошие отношения»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение на пост тренера вратарей клуба Дмитрия Крамаренко. Он ранее тоже выступал за москвичей.

«Считаю, что это хорошая кандидатура. Дмитрий был неплохим вратарем. А совмещение с работой в сборной Азербайджана вряд ли помешает. Наоборот, его мудрость пригодится и ЦСКА, и сборной Азербайджана.

Это всегда был порядочный человек. Очень сильный товарищ, ребята всегда были в нем уверены. Про Диму могу говорить только в восторженных тонах.

Если говорить об их отношениях с Акинфеевым, то Дима тогда был более опытным. Он на определенных этапах помог Игорю. У них хорошие отношения, поэтому они однозначно найдут хороший язык», – убежден Гусев.