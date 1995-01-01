Крамаренко из сборной Азербайджана – новый тренер вратарей ЦСКА

Отец Дмитрия - Сергей Крамаренко был в советское время очень хорошим вратарём. Посмотрим как он сработается с Акинфеевым.
Преемником Сергея Овчинникова в ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко. Он занял должность тренера вратарей.
«Дмитрий Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января», – написал ЦСКА.
- 46-летний тренер сыграл 33 матча за сборную Азербайджана, в ней же он работал до назначения в ЦСКА.
- В 2002 году провел 3 игры за ЦСКА.
- Овчинников покинул ЦСКА в декабре в связи с истечением контракта.