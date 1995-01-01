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    Крамаренко из сборной Азербайджана – новый тренер вратарей ЦСКА

    Преемником Сергея Овчинникова в ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко. Он занял должность тренера вратарей.

    «Дмитрий Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января», – написал ЦСКА.

    • 46-летний тренер сыграл 33 матча за сборную Азербайджана, в ней же он работал до назначения в ЦСКА.
    • В 2002 году провел 3 игры за ЦСКА.
    • Овчинников покинул ЦСКА в декабре в связи с истечением контракта.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10003

      ilichkadr 44 минуты назад

      Отец Дмитрия - Сергей Крамаренко был в советское время очень хорошим вратарём. Посмотрим как он сработается с Акинфеевым.

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