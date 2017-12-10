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    Ролан Гусев: «Головин дорос до «Челси»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о возможном переходе полузащитника армейцев Александра Головина в «Челси».

    – Если «Челси» купит Головина, а затем оставит его на полгода в ЦСКА, то это идеальный вариант для футболиста. Понятно, что у «Челси» уже сформирован состав. Команда выступает в Лиге чемпионов и бьется за титул в чемпионате страны. Александру сложно будет пробиться зимой в состав. Правильнее – оставить его в ЦСКА до лета.

    – Верите в такой исход?

    – Пока трансфер не завершится официально, сложно говорить. Но если все получится, то шанс Головину дадут. Его дают всем. А вот использует или нет – сложно сказать. Хотя у него высокая скорость мышления, от борьбы Головин не уходит. Побороться за место в составе он в состоянии.

    – Головин дорос по уровню игры до сильных европейских клубов, как «Челси»?

    – Конечно, дорос! Он уверенно и спокойно выступает в Лиге чемпионов. Да и если есть разговор, раз английские газеты пишут об этом – значит, его просматривают.

    Ранее сообщалось о том, что «Челси» может предложить 15 миллионов евро за Головина в январе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 13:44
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    Комментарии (28)
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    9зверь9
    1512905169
    Дорос? Утятина!
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    movie
    1512905813
    если Жирков там не заиграл, Головину там ничего не светит
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    prtcs
    1512907098
    Надо прбовать, что мы хуже негров......
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    RedWhiteFans2
    1512907847
    Очередной заброс лавочника в Англию. Дай бог чтобы было не так.
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    sxw51fw4pz8r8
    1512907862
    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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    insider_retro
    1512908680
    Рост предполагает восхождение от простого к сложному... А тут сразу скачок в обойму одного из ведущих клубов... Потянет ли?... А уйдёт Конте?.. Но пробовать надо! Нам будет приятно осознавать востребованность нашего игрока в АПЛ!!..
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    Eds
    1512911275
    Головин дорос до «Челси ------------------------------------------ Мы уже слышали подобное, что Спартак одолеет Ливерпуль...
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    OfaZavr
    1512922137
    я думаю ему до уровня Челси ( по крайней мере до стартового состава) ой как далеко, еще работать и работать.
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    Приус
    1512978519
    Пксть рискнет, задатки есть. В топах тоже не боги играют. Зинченко зацепился, чем этот хуже.
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    ologreds
    1694991763
    numo528713
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