Ролан Гусев: «Головин дорос до «Челси»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о возможном переходе полузащитника армейцев Александра Головина в «Челси».

– Если «Челси» купит Головина, а затем оставит его на полгода в ЦСКА, то это идеальный вариант для футболиста. Понятно, что у «Челси» уже сформирован состав. Команда выступает в Лиге чемпионов и бьется за титул в чемпионате страны. Александру сложно будет пробиться зимой в состав. Правильнее – оставить его в ЦСКА до лета.

– Верите в такой исход?

– Пока трансфер не завершится официально, сложно говорить. Но если все получится, то шанс Головину дадут. Его дают всем. А вот использует или нет – сложно сказать. Хотя у него высокая скорость мышления, от борьбы Головин не уходит. Побороться за место в составе он в состоянии.

– Головин дорос по уровню игры до сильных европейских клубов, как «Челси»?

– Конечно, дорос! Он уверенно и спокойно выступает в Лиге чемпионов. Да и если есть разговор, раз английские газеты пишут об этом – значит, его просматривают.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» может предложить 15 миллионов евро за Головина в январе.