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    Гусев: «Ситуация с травмами центральных защитников сборной – это ужас. Черчесову надо перекраивать всю линию обороны»

    Бывший хавбек сборной России Ролан Гусев заявил, что не завидует главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, которому теперь придется перекраивать всю линию обороны.

    Напомним, в январе и феврале защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин получили серьезные повреждения и теперь вряд ли могут помочь россиянам на чемпионате мира. Вчера травмировался еще один игрок обороны Марио Фернандес, который пропустит до шести недель.

    «Это злой рок какой-то, что касается защитников наших. Ужас. Конечно, сложно будет. Это три основных защитника – Джикия, Васин и Фернандес. По сути Черчесову надо перекраивать всю линию обороны, ему не позавидуешь. Но он будет искать выход из положения, искать сочетания новые, не поднимать же руки вверх и говорить, что сдаемся. Может, кто-то проявит себя в завершающей части чемпионата. Тот же Кутепов, Семенов, Новосельцев.

    Березуцкие, Игнашевич… Не думаю, что Черчесов будет возвращаться к этой схеме. Наверное, Васю с Лешей можно было бы попросить. Ради сборной, ради страны. Но это все должен решать Черчесов, и как он видит эту ситуацию. Фернандес еще к чемпионату мира успеет набрать форму, а вот с двумя центральными защитниками сложности будут», – сказал Гусев.

    Источник: Р-Спорт

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    05.03.2018 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 марта 2018, 20:28

      какая разница кто там в защите будет, все одинаковые

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2018, 19:48

      Для тренера это конечно же неприятная ситуация, но для Черчесова это как "манна небесная"!!! Теперь то уж что мы мол хотим от сборной когда защита вся вылетела, это же отмазка лучше не придумаешь!!!

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