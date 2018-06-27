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  • Гусев: «В матче с испанцами сборной России нужно практически прыгнуть выше головы»

Гусев: «В матче с испанцами сборной России нужно практически прыгнуть выше головы»

27 июня 2018, 12:21
7

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев оценил шансы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией.

Встреча состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

«В первую очередь, с такими командами и исполнителями цена ошибки очень велика. Эти обрезы и поперечные передачи такие соперники не простят, а реализуют в голы. С такими командами, как сборная Испании, нужно сыграть просто безупречно и нужно практически прыгнуть выше головы. Потому что в мастерстве, контроле мяча мы им однозначно уступаем. Мы можем только навязать испанцам борьбу на каждом участке поля, иметь хорошие физические кондиции. Ну и в обороне не совершать ошибки, за которые нас не простят.

Смена тренера на испанцах никак не сказалась: там собраны все профессионалы, и их дело – выходить на поле и играть. Это они не обсуждают, а играют в свой футбол. В испанской прессе эта смена очень сильно муссировалась, но мы видим, что испанцы вышли из своей не самой простой группы с первого места. Сборные Марокко и Ирана – очень непростые соперники, которые зубами выгрызали все вокруг, боролись. И испанцам было непросто.

Первым номером россияне точно не рискнут играть, это будет самоубийственно. Наши будут встречать соперника в центральной зоне. Надо играть с Испанией очень плотно, у каждого игрока быть «на ноге», чтобы у него было минимум времени на принятие решения. Потому что если будем давать испанцам свободные зоны и позволять обыгрывать один в один, то возникнут проблемы», – сказал Гусев.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Испания Россия Гусев Ролан
Комментарии (7)
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серега кашин
1530092850
прыгнуть и не проиграть крупно
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TihonAlt
1530092950
ну дай Бог, чтобы смогли прыгнуть.
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Loko_Roma
1530093881
Я вот что думаю, даже если наши парни сумеют выиграть у Испании, будет такое эмоциональное опустошение, что в следующей игре нас просто уничтожат.
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KOLBIS
1530096560
Вот дай БОГ пусть прыгнут,а мы поболеем...
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Александр52
1530105458
Гусев !!! Не надо прыгать, надо забивать. Возвращайся в фигурное катание.
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zigbert
1530177086
Хорошо бы этот прыжок удался.
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