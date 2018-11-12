Гусев: «Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из нее»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил будущее для нынешнего состава столичного клуба после победы над «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ.

«ЦСКА был мобильнее и агрессивнее, чем «Зенит». Еще и тактическая схема оказалась более правильная. «Зенит» оказался не готов к тому, что соперник будет играть так агрессивно. По ходу второго тайма у меня было ощущение, что ЦСКА спокойно доведет матч до победы.

Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из этой гонки. Еще впереди весь второй круг, поэтому сейчас делать выводы преждевременно. Хотя если бы проиграли «Зениту», 14 очков отставания уже было бы много.

Вообще у меня сложилось впечатление, что нынешний ЦСКА способен обыграть любого. Вы же видели, как победили «Реал»! Другой вопрос, смогут ли молодые футболисты стабильно пройти длинную дистанции. Но в любом случае, то, что строит Гончаренко – это правильно, и за его работой приятно наблюдать. У этого ЦСКА очень большое будущее», – считает Гусев.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.