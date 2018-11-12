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    Гусев: «Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из нее»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил будущее для нынешнего состава столичного клуба после победы над «Зенитом» в матче 14-го тура РПЛ.

    «ЦСКА был мобильнее и агрессивнее, чем «Зенит». Еще и тактическая схема оказалась более правильная. «Зенит» оказался не готов к тому, что соперник будет играть так агрессивно. По ходу второго тайма у меня было ощущение, что ЦСКА спокойно доведет матч до победы.

    Вернулся ли ЦСКА в чемпионскую гонку? Они не выпадали из этой гонки. Еще впереди весь второй круг, поэтому сейчас делать выводы преждевременно. Хотя если бы проиграли «Зениту», 14 очков отставания уже было бы много.

    Вообще у меня сложилось впечатление, что нынешний ЦСКА способен обыграть любого. Вы же видели, как победили «Реал»! Другой вопрос, смогут ли молодые футболисты стабильно пройти длинную дистанции. Но в любом случае, то, что строит Гончаренко – это правильно, и за его работой приятно наблюдать. У этого ЦСКА очень большое будущее», – считает Гусев.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.11.2018 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      Волховский 12 ноября 2018, 14:02

      Армейцы продолжают приятно удивлять. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 12 ноября 2018, 10:02

      Вот сравнить мысли болельщиков до сезона и сейчас - просто совершенно две разные надежды. Ганчаренко - злой гений. Конечно, сезон в самом разгаре и мы еще можем за зону еврокубков вывалиться. Но мы (болельщики) сильно не расстроимся. Победа над Зенитом, над Реалом, в суперкубке над Локомотивом. Да еще с таким составом... Это просто чудо какое-то. И никакие травмы ни по чем.

      3
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      Рейтинг: +12484

      DeStar > bset 12 ноября 2018, 13:35

      да, до сезона всем бы хватило середины таблицы и борьбы за 3 место в группе лч. А тут уже все надеяться на куда бОльшее

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 12 ноября 2018, 09:49

      Мне кажется вернутся без ЦСКА это не игра

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2018, 09:35

      Р.Гусев правильную провел оценку состояния команды и ее перспективу.
      Ну, а выводы действительно рано делать, второй круг все расставит по своим местам.



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