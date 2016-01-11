Родолфо: «Неймар достоин награды»

Защитник грозненского «Терека» Родолфо надеется, что «Золотой мяч» по итогам 2015 года достанется его соотечественнику Неймару. По словам бразильца, Неймар показался себя как разносторонний футболист.

«Неймар достоин награды! Просто потому, что он феномен. За последнее время Неймар стал еще более разносторонним футболистом. Теперь он более дисциплинирован на поле, больше играет на команду и вообще поймал чумовой ритм игры», – сказал Родолфо.

Напомним, что церемония награждения премии "Золотой мяч" состоится сегодня, 11 января.