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    Родолфо станет играющим тренером «Терека»

    «Терек» в ближайшее время продлит контракт с защитником Родолфо. Сообщается, что 34-летнему футболисту также хотят предложить должность играющего тренера.

    «С большой долей вероятности «Терек» предложит Родолфо пролонгировать соглашение еще на один сезон. Бразильца очень ценят в клубе и хотят продолжить с ним сотрудничество несмотря на его немалый по футбольным меркам возраст. Кроме того, игроку могут предложить и новую должность — играющего тренера. При этом существует вероятность, что он останется в команде в статусе штатного футболиста.

    Родолфо очень нравится в России. Он отлично говорит по-русски и уже давно стал своим в нашей стране. Ему нравится в Грозном, его дети занимаются в местной школе. Поэтому сам бразилец очень заинтересован в продолжении сотрудничества с грозненским клубом», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Родолфо забил один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах.

    Ранее пост главного тренера «Терека» занял Олег Кононов, который сменил Рашида Рахимова.

    Источник: Известия

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    24.05.2017 06:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 16:06

      Респект!!!!!!!!! Оставайся

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