Родолфо станет играющим тренером «Терека»

«Терек» в ближайшее время продлит контракт с защитником Родолфо. Сообщается, что 34-летнему футболисту также хотят предложить должность играющего тренера.

«С большой долей вероятности «Терек» предложит Родолфо пролонгировать соглашение еще на один сезон. Бразильца очень ценят в клубе и хотят продолжить с ним сотрудничество несмотря на его немалый по футбольным меркам возраст. Кроме того, игроку могут предложить и новую должность — играющего тренера. При этом существует вероятность, что он останется в команде в статусе штатного футболиста.

Родолфо очень нравится в России. Он отлично говорит по-русски и уже давно стал своим в нашей стране. Ему нравится в Грозном, его дети занимаются в местной школе. Поэтому сам бразилец очень заинтересован в продолжении сотрудничества с грозненским клубом», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне чемпионата России Родолфо забил один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах.

Ранее пост главного тренера «Терека» занял Олег Кононов, который сменил Рашида Рахимова.