«Терек» намерен подписать новое годичное соглашение с Родолфо

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит на один сезон контракт с защитником Родолфо. Ранее появилась информация, что бразилец может стать играющим тренером грозненцев. Также руководитель отметил, что в данный момент ведутся переговоры о продолжении сотрудничества с голкипером Евгением Городовым, чье соглашение также истекло по завершении чемпионата.

«Подпишем с Родолфо контракт как с футболистом на один год, когда он вернется из отпуска. После сезона будем общаться снова.

Городов? Зачем к нам обращаться, если его контракт истек? Сейчас мы все обговариваем, общаемся, и клуб заинтересован в продлении с ним договора», – сказал Айдамиров.

Родолфо присоединился к «Тереку» в феврале 2015 года. В завершившемся сезоне 34-летний футболист провел 18 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Городов защищает цвета команды из Чечни с июля 2013 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ страж ворот принял участие в 28-ми матчах, пропустив 31 гол.