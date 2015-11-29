Родолфо: «Эта победа над «Зенитом» - шаг вперед для «Терека»

Защитник «Терека» Родолфо рассказал о своих впечатлениях после победы над «Зенитом» (4:1) в 17 туре чемпионата России.

«Все ребята молодцы! В игре с таким соперником, как «Зенит», нельзя ни на минуту терять концентрацию. У нас все получалось, мы играли плотно, прессинговали, Митришев хорошо цеплялся за мячи впереди. Хотели выиграть последнюю домашнюю игру года, рады, что это получилось. Этот матч для нас - шаг вперед.

Да, мы в хорошей форме, но важны все факторы, не только «физика», но и выполнение плана на игру. Благодарен всей команде, тренерскому штабу, при подготовке к матчам мы проделываем очень сложную работу», - отметил Родолфо.