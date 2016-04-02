Родолфо покинул стадион на машине скорой помощи

Защитник «Терека» Родолфо, получивший повреждение в поединке 22-го тура чемпионата России против «Анжи» (4:2), покинул стадион на «карете» скорой помощи, сообщает на своей странице в Twitter комментатор матча Михаил Моссаковский. О степени тяжести травмы никаких сведений пока нет. Напомним, за пять минут до окончания встречи бразилец был заменен на своего соотечественника Кена.

В текущем розыгрыше РФПЛ Родолфо принял участие в 20-ти играх, получив пять желтых карточек. В России бразилец также известен по выступлениям за «Локомотив» с 2007-го по 2011-й годы.