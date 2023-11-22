Родолфо назвал лучшее российское пиво

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо выделил лучшее российское пиво.

– Лучшее пиво, которое вы пили в России?

– В наше время мы пили «Балтику»!

– Это самое лучшее?

– Да!

– Вы могли пить пиво после матчей?

– Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.

– В Испании пьют вино перед матчами. Вы поддерживаете это?

– Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.

Родолфо на прошлой неделе играл в ретроматче против ЦСКА (1:0).

Бразилец брал с «Локо» Кубок России.

Затем Родолфо выступал за «Ахмат».

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