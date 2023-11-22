Родолфо назвал лучшее российское пиво

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо выделил лучшее российское пиво.
– Лучшее пиво, которое вы пили в России?
– В наше время мы пили «Балтику»!
– Это самое лучшее?
– Да!
– Вы могли пить пиво после матчей?
– Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.
– В Испании пьют вино перед матчами. Вы поддерживаете это?
– Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.
- Родолфо на прошлой неделе играл в ретроматче против ЦСКА (1:0).
- Бразилец брал с «Локо» Кубок России.
- Затем Родолфо выступал за «Ахмат».
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Источник: «Спорт-Экспресс»