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    Родолфо назвал лучшее российское пиво

    Бывший защитник «Локомотива» Родолфо выделил лучшее российское пиво.

    – Лучшее пиво, которое вы пили в России?

    – В наше время мы пили «Балтику»!

    – Это самое лучшее?

    – Да!

    – Вы могли пить пиво после матчей?

    – Если не секрет, одну банку можно было. Не помешает.

    – В Испании пьют вино перед матчами. Вы поддерживаете это?

    – Конечно, если это не мешает. Ну, вот сейчас еще кушают пасту какую-нибудь. Конечно, много алкоголя спортсмену нельзя.

    • Родолфо на прошлой неделе играл в ретроматче против ЦСКА (1:0).
    • Бразилец брал с «Локо» Кубок России.
    • Затем Родолфо выступал за «Ахмат».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5454

      ПалкоВводецъ (returned) 28 минут назад

      После покупки корпорацией Карлсберг Балтики пиво превратилось в пойло. Теперь, когда вернули Балтику из лап датчан, возобновили по старой рецептуре №3 в стекле. А то уже забылся старый добрый вкус настоящего пива. Гыгыгы

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