Родолфо хочет продлить контракт с «Ахматом»

Защитник «Ахмата» Родолфо хотел бы продлить свой контракт с грозненским клубом.

«Сейчас мои планы – приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, думаем о задачах, поставленных перед командой. Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с «Ахматом», нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома.

У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат. Хотел бы поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм», – сказал Родолфо.

Контракт 35-летнего бразильца с «Ахматом» рассчитан до середины 2018 года.