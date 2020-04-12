Администратор «Ахмата» Родолфо: «Мы хотели поехать в Бразилию, но не успели. Ничего страшного не произошло»

Администратор «Ахмата» Родолфо прокомментировал информацию о желании бразильской части команды вернуться на родину на время пандемии COVID-19. Ранее сообщалось, что бразильцы «Ахмата» пожаловались на отказ отпустить их домой, так как границы России закрыты из-за коронавируса.

«В Грозном все просто идеально в плане безопасности. Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом.

Моя семья находится в Бразилии. Хотели поехать домой, и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять.

Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут поехать домой. Африканцы тоже не успели. В «Локомотиве» Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде.

Как иностранцы в команде реагируют на это? Есть люди, которые думают, что они еще могут поехать домой. Сейчас самые тяжелые моменты, потому что у нас отпуск, тренировок нет. Это тяжело, потому что все время дома, дома, дома… Нам, конечно, передали индивидуальную работу, но все равно это скучно. А так у нас здесь все идеально — зарплату платят вовремя, никаких проблем нет», — сказал Родолфо.