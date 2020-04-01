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    Folha de S.Paulo: бразильские игроки «Ахмата» пожаловались на отказ отпускать их на родину

    Футболисты «Ахмата» Фелипе Визеу и Раванелли заявили о желании уехать в Бразилию до возобновления тренировок, пожаловавшись на то, что не могут покинуть Россию, поскольку границы страны закрыты на время пандемии коронавируса.

    «Я вообще не говорю по-русски. Как мне общаться? Мы знаем, что ситуация в Бразилии неспокойная, но все же это наш дом. Если что-то произойдет, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь же мы одни. Мы ничего не можем сделать. Это страшно. Мы приехали сюда играть, работать. Без этого нет никаких причин оставаться здесь», – сказал Визеу.

    «Все остановлено. Мы изолированы по распоряжению правительства, и даже в режиме чрезвычайной ситуации опасно нарушать комендантский час. Если полиция увидит, что ты гуляешь после 7 вечера, то все кончено. А как объяснить, что это чрезвычайная ситуация? Идеально было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока ситуация не улучшится. В посольстве говорят, что мы должны ждать, что если что-то можно будет сделать, с нами свяжутся. Но время идет», – сообщил Раванелли.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • «Ахмат» идет в турнирной таблице на последнем месте, набрав после 22 игр 20 очков.

    Источник: Folha de S.Paulo

    Бразильская ежедневная газета, издаваемая в Сан-Паулу

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 1 час назад

      А что до сегодня сидели и ждали? Границы намного раньше надо было закрыть. Кто вернулся тот вернулся, не вернулся сиди и жди пока всё закончится.

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      Рейтинг: +643

      Cleaner 2 часа назад

      У них мозг атрофировался то горного воздуха.

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