Folha de S.Paulo: бразильские игроки «Ахмата» пожаловались на отказ отпускать их на родину

Футболисты «Ахмата» Фелипе Визеу и Раванелли заявили о желании уехать в Бразилию до возобновления тренировок, пожаловавшись на то, что не могут покинуть Россию, поскольку границы страны закрыты на время пандемии коронавируса.

«Я вообще не говорю по-русски. Как мне общаться? Мы знаем, что ситуация в Бразилии неспокойная, но все же это наш дом. Если что-то произойдет, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь же мы одни. Мы ничего не можем сделать. Это страшно. Мы приехали сюда играть, работать. Без этого нет никаких причин оставаться здесь», – сказал Визеу.

«Все остановлено. Мы изолированы по распоряжению правительства, и даже в режиме чрезвычайной ситуации опасно нарушать комендантский час. Если полиция увидит, что ты гуляешь после 7 вечера, то все кончено. А как объяснить, что это чрезвычайная ситуация? Идеально было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока ситуация не улучшится. В посольстве говорят, что мы должны ждать, что если что-то можно будет сделать, с нами свяжутся. Но время идет», – сообщил Раванелли.