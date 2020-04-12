Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Folha de S.Paulo: бразильские игроки «Ахмата» пожаловались на отказ отпускать их на родину

Folha de S.Paulo: бразильские игроки «Ахмата» пожаловались на отказ отпускать их на родину

12 апреля 2020, 19:21
1

Футболисты «Ахмата» Фелипе Визеу и Раванелли заявили о желании уехать в Бразилию до возобновления тренировок, пожаловавшись на то, что не могут покинуть Россию, поскольку границы страны закрыты на время пандемии коронавируса.

«Я вообще не говорю по-русски. Как мне общаться? Мы знаем, что ситуация в Бразилии неспокойная, но все же это наш дом. Если что-то произойдет, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь же мы одни. Мы ничего не можем сделать. Это страшно. Мы приехали сюда играть, работать. Без этого нет никаких причин оставаться здесь», – сказал Визеу.

«Все остановлено. Мы изолированы по распоряжению правительства, и даже в режиме чрезвычайной ситуации опасно нарушать комендантский час. Если полиция увидит, что ты гуляешь после 7 вечера, то все кончено. А как объяснить, что это чрезвычайная ситуация? Идеально было бы находиться в Бразилии до тех пор, пока ситуация не улучшится. В посольстве говорят, что мы должны ждать, что если что-то можно будет сделать, с нами свяжутся. Но время идет», – сообщил Раванелли.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
  • «Ахмат» идет в турнирной таблице на последнем месте, набрав после 22 игр 20 очков.

Источник: Folha de S.Paulo

Бразильская ежедневная газета, издаваемая в Сан-Паулу

Россия. Премьер-лига Ахмат Раванелли Визеу Фелипе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1586715941
А что до сегодня сидели и ждали? Границы намного раньше надо было закрыть. Кто вернулся тот вернулся, не вернулся сиди и жди пока всё закончится.
Ответить
Главные новости
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
Все новости
Все новости
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
23:11
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+