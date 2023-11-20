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    • Бразильский экс-защитник «Локомотива» объяснил, почему не попал в сборную России

    Бразильский экс-защитник «Локомотива» объяснил, почему не попал в сборную России

    Экс-защитник «Локомотива» бразилец Родолфо назвал причину, почему переговоры по его выступлениям за сборную России закончились неудачно.

    «Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это все быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем. Я хотел играть за сборную Россию, но, к сожалению, не получилось», – сказал 41-летний Родолфо.

    • Бразилец выступал в России за «Локомотив» с 2007 по 2011 годы и за «Ахмат» с 2015 по 2019 годы.
    • Позднее Родолфо стал тренером в грозненском клубе.
    • Он никогда не играл за первую сборную Бразилии.

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    Источник: «РИА Новости»

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