Бразильский экс-защитник «Локомотива» объяснил, почему не попал в сборную России

Экс-защитник «Локомотива» бразилец Родолфо назвал причину, почему переговоры по его выступлениям за сборную России закончились неудачно.

«Во время моего выступления в чемпионате России у меня была возможность попасть в сборную России. Были переговоры, но это все быстро закончилось из-за каких-то дипломатических проблем. Я хотел играть за сборную Россию, но, к сожалению, не получилось», – сказал 41-летний Родолфо.