Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о драке в раздевалке в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» в 2010 году.

«После первого тайма я смотрю, а Сычев и Родолфо зарубились, конфликтуют. Кипиш начался. А я молодой был, только год, как пришел в команду. Заходим в раздевалку, а у нас тогда вообще много иностранцев и бразильцев было. Сычев и Родолфо начинают драться. Ну и эти [бразильцы] подлетели, а я единственный, кто встал за Димона.

Мы так немножко получили по «щщам». Потом Палыч [Юрий Семин] пришел и раскидал всех в разные стороны», — рассказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Дмитрий Сычев добавил, что конфликт быстро разрешился. «Сразу после перерыва я забил гол. По окончании встречи мы с Родолфо обнялись, и конфликт был исчерпан», – сказал форвард.