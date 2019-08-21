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    Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о драке в раздевалке в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» в 2010 году.

    «После первого тайма я смотрю, а Сычев и Родолфо зарубились, конфликтуют. Кипиш начался. А я молодой был, только год, как пришел в команду. Заходим в раздевалку, а у нас тогда вообще много иностранцев и бразильцев было. Сычев и Родолфо начинают драться. Ну и эти [бразильцы] подлетели, а я единственный, кто встал за Димона.

    Мы так немножко получили по «щщам». Потом Палыч [Юрий Семин] пришел и раскидал всех в разные стороны», — рассказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    Дмитрий Сычев добавил, что конфликт быстро разрешился. «Сразу после перерыва я забил гол. По окончании встречи мы с Родолфо обнялись, и конфликт был исчерпан», – сказал форвард.

    • Оба матча «Локомотива» с «Лозанной» завершились со счетом 1:1. По окончании второй встречи, которая проходила в Москве, команды били пенальти. В серии 11-метровых сильнее оказались швейцарские футболисты –4:3.

    Источник: YouTube-канал « Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    21.08.2019 14:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 августа 2019, 19:25

      Сычеву с его комплекцией только и зарубаться..

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 17:56

      "Вот такая история!",-сказал тарас.
      "А теперь я хочу от клуба,который избавил меня от нищеты,12 тыщ евро")))

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:39

      Неужто Шпалыч здоровее Тараски?

      0
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 21 августа 2019, 16:08

      Ага! Пришёл старый дед на полусогнутых и раскидал всех.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 августа 2019, 16:05

      в каждой команде случаются потасовки

      1
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      Рейтинг: +412

      Мост 21 августа 2019, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "...много иностранцев и бразильцев..."- это как понимать?!

      -6
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Мост 21 августа 2019, 16:23

      А бразильцы уже не иностранцы. Скоро половина сборной будет из них состоять:)

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 августа 2019, 15:11

      Это кто?

      0
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