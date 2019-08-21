Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»

Сычеву с его комплекцией только и зарубаться..
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о драке в раздевалке в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» в 2010 году.
«После первого тайма я смотрю, а Сычев и Родолфо зарубились, конфликтуют. Кипиш начался. А я молодой был, только год, как пришел в команду. Заходим в раздевалку, а у нас тогда вообще много иностранцев и бразильцев было. Сычев и Родолфо начинают драться. Ну и эти [бразильцы] подлетели, а я единственный, кто встал за Димона.
Мы так немножко получили по «щщам». Потом Палыч [Юрий Семин] пришел и раскидал всех в разные стороны», — рассказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский».
Дмитрий Сычев добавил, что конфликт быстро разрешился. «Сразу после перерыва я забил гол. По окончании встречи мы с Родолфо обнялись, и конфликт был исчерпан», – сказал форвард.
- Оба матча «Локомотива» с «Лозанной» завершились со счетом 1:1. По окончании второй встречи, которая проходила в Москве, команды били пенальти. В серии 11-метровых сильнее оказались швейцарские футболисты –4:3.