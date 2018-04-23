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    Родолфо: «Выиграли у «Спартака», как мужики. Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом»

    Защитник «Ахмата» Родолфо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

    «Сначала нам было тяжело. «Спартак» – хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали и, конечно, готовились играть в обороне и искать контратаки. Так получилось, что мы забили три мяча. Думаю, «Ахмат» заслужил победу. Хорошо, что мы сегодня выиграли, как мужики.

    Я болею в чемпионской гонке за «Локомотив». Надеюсь, моя бывшая команда выиграет чемпионат», – сказал Родолфо в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» упустил шанс сократить отставание от лидирующего «Локомотива». Железнодорожники идут первыми в турнирной таблице, красно-белые отстают на семь очков.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 22:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 24 апреля 2018, 07:40

      Всегда не доумевал когда в одном чемпионате есть клубы доноры. Но в данном случае Ахмат забрал очки и у Локо и у Спартака, поэтому с чистой душой и совестью Родолфо дал такой комментарий!)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 24 апреля 2018, 01:38

      Вперед Локо! Спасибо Родолфо

      3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 23 апреля 2018, 23:29

      НАШ МУЖИК

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 апреля 2018, 23:10

      Я еще до начала чемпионата знал, что Локо новый чемпион - первая и последняя игра с Арсеналом.... пусть и в последней игре новый чемпион отдаст три очка Туле....ворота новые на замену уже готовы....

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 23 апреля 2018, 22:45

      Спасибо тебе Родолфо! я помню как ты играл за Локомотив) Помню как Семин ставил тебя нападающим, спасибо вам парни за сегодняшнюю игру!

      8
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      Рейтинг: +291

      EFR 23 апреля 2018, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а что поимеешь ты?????Родолфо??Нечего! в слеющуем сезоне вылетите нафиг

      -11
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