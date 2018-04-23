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  • Родолфо: «Выиграли у «Спартака», как мужики. Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом»

Родолфо: «Выиграли у «Спартака», как мужики. Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом»

23 апреля 2018, 22:31
6

Защитник «Ахмата» Родолфо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Сначала нам было тяжело. «Спартак» – хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали и, конечно, готовились играть в обороне и искать контратаки. Так получилось, что мы забили три мяча. Думаю, «Ахмат» заслужил победу. Хорошо, что мы сегодня выиграли, как мужики.

Я болею в чемпионской гонке за «Локомотив». Надеюсь, моя бывшая команда выиграет чемпионат», – сказал Родолфо в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» упустил шанс сократить отставание от лидирующего «Локомотива». Железнодорожники идут первыми в турнирной таблице, красно-белые отстают на семь очков.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Родолфо
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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EFR
1524512431
а что поимеешь ты?????Родолфо??Нечего! в слеющуем сезоне вылетите нафиг
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srg38
1524512736
Спасибо тебе Родолфо! я помню как ты играл за Локомотив) Помню как Семин ставил тебя нападающим, спасибо вам парни за сегодняшнюю игру!
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пряник929
1524514214
Я еще до начала чемпионата знал, что Локо новый чемпион - первая и последняя игра с Арсеналом.... пусть и в последней игре новый чемпион отдаст три очка Туле....ворота новые на замену уже готовы....
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loko-the_best
1524515371
НАШ МУЖИК
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Федя Кабак
1524523131
Вперед Локо! Спасибо Родолфо
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1986Александр
1524544838
Всегда не доумевал когда в одном чемпионате есть клубы доноры. Но в данном случае Ахмат забрал очки и у Локо и у Спартака, поэтому с чистой душой и совестью Родолфо дал такой комментарий!)
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