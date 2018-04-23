Родолфо: «Выиграли у «Спартака», как мужики. Надеюсь, «Локомотив» станет чемпионом»

Всегда не доумевал когда в одном чемпионате есть клубы доноры. Но в данном случае Ахмат забрал очки и у Локо и у Спартака, поэтому с чистой душой и совестью Родолфо дал такой комментарий!)
Защитник «Ахмата» Родолфо поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Сначала нам было тяжело. «Спартак» – хорошая команда, играет просто супер. Мы об этом знали и, конечно, готовились играть в обороне и искать контратаки. Так получилось, что мы забили три мяча. Думаю, «Ахмат» заслужил победу. Хорошо, что мы сегодня выиграли, как мужики.
Я болею в чемпионской гонке за «Локомотив». Надеюсь, моя бывшая команда выиграет чемпионат», – сказал Родолфо в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Спартак» упустил шанс сократить отставание от лидирующего «Локомотива». Железнодорожники идут первыми в турнирной таблице, красно-белые отстают на семь очков.
«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!