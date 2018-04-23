«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Ужасный матч для одного из претендентов на чемпионство.

Все решилось уже в середине первого тайма. «Спартак» быстро пропустил два мяча от «Ахмата» и сник. Гости играли от обороны и легко переиграли соперника на флангах. В обоих голах соперника поучаствовал Дмитрий Комбаров. В моменте с первым мячом через его зону прорвался Бериша, со вторым – Комбаров сделал голевую передачу сопернику. Денис Глушаков начинал этот матч на скамейке запасных. Кажется, теперь в глазах фанатов «Спартака» появился новый антигерой.

Во втором тайме «Ахмат» продолжил давить. Бериша забил третий мяч и довел счет до разгромного. В концовке один мяч отыграл Адриано, но это «Спартак» не спасло.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 апреля 2018 г.

Вот так болельщики реагировали на течение матча:

twit text — Evgenez (@BuonoFalcone) 23 апреля 2018 г.

twit text — Aleksey Sidorov (@AVS_91) 23 апреля 2018 г.

twit text — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 апреля 2018 г.

twit text — vallerich (@vallerich1) 23 апреля 2018 г.

twit text — Тот Самый (@ShashkovAndrey) 23 апреля 2018 г.

twit text — Римайнд Милэйтер (@remindmel8r) 23 апреля 2018 г.

twit text — Gonzo (@silakov_s) 23 апреля 2018 г.

twit text — Павел Акопов (@Puh_Akopyan) 23 апреля 2018 г.

Про Комбарова даже сделали отдельный мем:

twit text — Уже не Тотти (@uzhenetotti) 23 апреля 2018 г.

Победа над «Ахматом» могла сократить отставание «Спартака» от «Локомотива» до четырех очков. С учетом тяжелого календаря команды Семина именно «Спартак» мог считаться фаворитом в борьбе за чемпионство. Всего за несколько дней Каррера и его коллектив испортили все впечатление от сезона.

«Локомотив» почти точно можно поздравлять с чемпионством, а «Спартаку» теперь предстоит тяжелая борьба за попадание в Лигу чемпионов. И там придется выигрывать обязательно.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Ахмат»