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    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!


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    Голосов: 4
    23.04.2018 20:45
    Ужасный матч для одного из претендентов на чемпионство.

    Все решилось уже в середине первого тайма. «Спартак» быстро пропустил два мяча от «Ахмата» и сник. Гости играли от обороны и легко переиграли соперника на флангах. В обоих голах соперника поучаствовал Дмитрий Комбаров. В моменте с первым мячом через его зону прорвался Бериша, со вторым – Комбаров сделал голевую передачу сопернику. Денис Глушаков начинал этот матч на скамейке запасных. Кажется, теперь в глазах фанатов «Спартака» появился новый антигерой.

    Во втором тайме «Ахмат» продолжил давить. Бериша забил третий мяч и довел счет до разгромного. В концовке один мяч отыграл Адриано, но это «Спартак» не спасло.

    Вот так болельщики реагировали на течение матча:

    Про Комбарова даже сделали отдельный мем:

    Победа над «Ахматом» могла сократить отставание «Спартака» от «Локомотива» до четырех очков. С учетом тяжелого календаря команды Семина именно «Спартак» мог считаться фаворитом в борьбе за чемпионство. Всего за несколько дней Каррера и его коллектив испортили все впечатление от сезона.

    «Локомотив» почти точно можно поздравлять с чемпионством, а «Спартаку» теперь предстоит тяжелая борьба за попадание в Лигу чемпионов. И там придется выигрывать обязательно.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Ахмат»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 24 апреля 2018, 21:12

      представляю какой разнос устроил на работе мой бывший начальник. когда спартак проигрывает всему отделу такой пи??ец наступает)))))))))) он начинает дрочить каждого просто по поводу и без

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 апреля 2018, 10:58

      Вот все ругают Комбарова, да он и так был дном всегда! во всяком случае в обороне! это было ясно ещё на ЧМ 2014, когда его мертенс как ребёнка обыгрывал постоянно! а с Ахматом что? первый раз что ли привёз? у вас что ни голы, то чисто индивидуальные ошибки, нежели чем командные, нужно в оборону ставить хорошо обороняющихся футболистов! и на лавку сажать , если не тянет игрок! вон у нас Виталий Денисов привёз с Атлетико мячи, поставили Рыбуса на его место, он сыграл лучше! теперь Денисов в запасе!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > KalterJax 24 апреля 2018, 16:45

      вот то же самое скажи Федуну)))))

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      Рейтинг: +130

      Холстомер 24 апреля 2018, 10:54

      Тсюпа тут же скажет известное: "Мася - тренеришко"

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      Рейтинг: +151

      Niepel 24 апреля 2018, 10:09

      "Спартак" не готов функционально. Команда "не бежит". Поэтому и проигрывают. Игроки - сборники (Самедов, Глушаков, Камбаров), возможно, считали, что лучше быть готовым к ЧМ, но почему "мёртвые" остальные - загадка! Тренер по физподготовке "лоханулся"!

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 24 апреля 2018, 08:51

      наверно всё просто ((( Карерру ждут в Ювентусе, (была "новость, что Юве отказал Конте, в пользу Карерры) он попросил игроков ему "помочь" в этом (а как ещё объяснить, что защитники сбрасывают мячи под удар соперникам, а нападающие аккуратно бьют во вратаря) , может просто скажем "удачи тебе, Массимо!"...... скажем спасибо и отпустим!!!

      1
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      Рейтинг: +798

      Vepras > АлексOZ 24 апреля 2018, 08:55

      Прямо так и сказал команде на предматчевой установке, мол хочу в Юве, давай сольем и я вас с собой всех заберу ))).

      5
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 24 апреля 2018, 08:35

      Предлагаю бойкотировать ближайший домашний матч Спартака с Ростовом 5 мая, необходимо показать игрочишкам, что такой футбол нам не нужен.

      6
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      Рейтинг: +28706

      silver29 24 апреля 2018, 08:24

      Все по-делу ((((, может оно и к лучшему, одни местные это сброд который баламутит команду и сливают Массимо, другие пришлые это люди настроения (((. Надо делать выводы, привлекать активнее свою молодежь, этот сезон провально отработан ((( . Семину удачи в борьбе за чемпионство, надеюсь он возглавит сборную после лысого.

      8
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 апреля 2018, 08:15

      обосратушки))))) ну если объективно, то в ЛЧ реально нехер делать. как ни стремно признавать, но цска там выглядит лучше.
      Каррере надо валить, чем быстрее, тем лучше, пока он не перешел в ряды "один из..."
      Ну и Промесу тоже.
      А нас всех походу с началом новой 16-ти летки, или сколько там теперь будет...

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > piligrim1986 24 апреля 2018, 08:26

      С Каррерой не стал бы горячиться, там в команде что-то с оппозицией не понятно твориться, для начала надо российских пенсионеров выгнать, а легионерам зарплату в зависимости от результата начислять.

      9
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > silver29 24 апреля 2018, 08:33

      будет жалко ,если Мася останется, и следующий сезон сольют. Сам знаешь, как быстро успехи забываются.
      Просто я не пойму суть слива. Они же себе хуже делают. В чем выгода, если сольют тренера и не выиграют трофеи??? Контракт точно не поднимут ведь.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > piligrim1986 24 апреля 2018, 08:43

      Предполагаю, что Глушак с Комбаром метили в Европу, но что-то у них не срослось и стали требовать повышение гонорара в команде, им пенсионерам пофиг на игру и трофеи, легионеры люди настроения им на традиции Спартака плевать с высокой вышки, покрутятся и свалят. Повторю основа команды просто обязана быть из российских игроков. В старые добрые времена, была связь игроков и болельщиков, многие жили рядом, или их родственники работали с болельщиками, там разговоры жесткие были, три раза командам заведомо ниже классом точно не проигрывали.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > silver29 24 апреля 2018, 09:04

      как знать... пока вижу только Селихова, Джикию и Зобнина

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > sssrspartak 24 апреля 2018, 16:45

      ну я наших имел ввиду. Тигиев тож косячит как и Дима

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 апреля 2018, 08:08

      нехер им делать в ЛЧ с такой игрой и с таким характером чмошники!

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 24 апреля 2018, 07:32

      Аахаххаха Дееенискаааа, все еще "невозможное возможно"??? Вот плюнуть бы тебе в лицо за эти слова..... Локомотив - Чемпион!!!

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