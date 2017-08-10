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    Григорьянц: «Драка Мамаева и Родолфо? КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о драке между хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и защитником «Ахмата» Родолфо.

    Напомним, что между игроками произошел конфликт после того, как Мамаев назвал 34-летнего бразильца обезьяной.

    – КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча. Рапорт делегата, инспектора, протокол матча судьи.

    – А сообщения в СМИ?

    – Нет, ими мы руководствоваться не будем в данном случае. Они не подкреплены никакими доказательствами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 23:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2336

      den161 11 августа 2017, 12:46

      обезьяна она и есть обезьяна, какой нах расизм))) че он обижается то)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 августа 2017, 00:39

      так что ничего небыло

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