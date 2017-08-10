Григорьянц: «Драка Мамаева и Родолфо? КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о драке между хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и защитником «Ахмата» Родолфо.
Напомним, что между игроками произошел конфликт после того, как Мамаев назвал 34-летнего бразильца обезьяной.
– КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча. Рапорт делегата, инспектора, протокол матча судьи.
– А сообщения в СМИ?
– Нет, ими мы руководствоваться не будем в данном случае. Они не подкреплены никакими доказательствами.
Источник: «Спорт-Экспресс»