Григорьянц: «Драка Мамаева и Родолфо? КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о драке между хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и защитником «Ахмата» Родолфо.

Напомним, что между игроками произошел конфликт после того, как Мамаев назвал 34-летнего бразильца обезьяной.

– КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча. Рапорт делегата, инспектора, протокол матча судьи.

– А сообщения в СМИ?

– Нет, ими мы руководствоваться не будем в данном случае. Они не подкреплены никакими доказательствами.