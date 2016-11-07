Полузащитник «Терека» Адилсон очень рад возвращению на поле после шести месяцев без футбола

Полузащитник «Терека» Адилсон после матча 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:1), который стал для него первым после тяжелой травмы, поделился эмоциями от победы.

«Сегодня был особенный день! После пребывания в течение шести месяцев без футбола я вернулся сегодня на поле в важной игре с «Зенитом» и обрадован победой! Спасибо всем, кто помог мне в восстановлении после травмы и продолжал верить в меня. Особенно благодарен моей супруге Дейзинаре и моим друзьям Тьяго Албукерке и Родолфо. Был также очень рад видеть моего большого друга — я бы даже сказал, брата — Маурисио. Футбол дает мне всех этих отличных друзей! Благодарен Богу за все», – написал футболист в своем Instagram.