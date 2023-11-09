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    Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА

    Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что обсуждается вопрос участия действующего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и действующего голкипера «Локомотива» Гилерме в ретроматче между армейцами и железнодорожниками.

    «Из иностранных игроков Милош Красич, Элвер Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэль Фернандеш. Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров.

    Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа», – сказал Терешин.

    • Ретроматч состоится 19 ноября на «РЖД-Арене» и будет приурочена к 21-летней годовщине «золотого» матча между этими командами.
    • «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России-2002.

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    Источник: ТАСС

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    09.11.2023 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 21 час назад

      Поганый конечно у Акинфеева характер, но как футболиста очень уважаю!

      0
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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > Enter2006 21 час назад

      Ты лично знаком с ним?

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      Рейтинг: +6579

      Enter2006 > Красногвардейчик 21 час назад

      Не буду отвечать на этот вопрос. Но поверь мне, он чересчур импульсивный, может взорваться на ровном месте. Но повторюсь, уважаю его. Как к примеру и Аршавина, замечательный футболист, а как человек.... Многих видел лично, Тихонов Андрюха, вот действительно и на поле был хорош и как человек тоже.

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