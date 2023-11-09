Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что обсуждается вопрос участия действующего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и действующего голкипера «Локомотива» Гилерме в ретроматче между армейцами и железнодорожниками.

«Из иностранных игроков Милош Красич, Элвер Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе «Локомотива» примут участие Родолфо и Мануэль Фернандеш. Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров.

Помимо этого, обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гильерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа», – сказал Терешин.