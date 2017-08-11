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    Бутенко: «Родолфо и Мамаев уже выпивают и братаются. Роднее этих людей нет»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч 5-го тура чемпионата России «Ахмат»«Краснодар» (2:3), прокомментировал информацию о драке между Павлом Мамаевым и Родолфо.

    Ранее сообщалось, что между игроками произошел конфликт в подтрибунном помещении из-за того, что Мамаев назвал 34-летнего бразильца обезьяной.

    «Никакого конфликта не было. Родолфо первым убежал в раздевалку, его вообще не было в подтрибунном помещении, Мамаев прошел, кто-то что-то сказал.

    После игры Родолфо и Мамаев вместе вошли в подземелье. Краснодарец извинился, бразилец его простил. Сейчас роднее этих людей нет. Уже выпивают и братаются. Отражать в отчете нечего. Я буду отражать в рапоте по судейству», – сказал Бутенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 01:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 августа 2017, 13:15

      куда мамаю еще пить то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 августа 2017, 11:25

      Наказать! Почему Бутенко не позвали? А хто наливать будет?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 10:19

      Так в рапорте и напиши - не дрались, а бухали.

      8
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 августа 2017, 10:10

      ВЫПИВАЮТ )))))))) Ебан.й российский футбол))))

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 11 августа 2017, 09:46

      ...отражать в рапоте по судейству????? хотя бы в ворд закинули статейку для проверки орфографии

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 08:34

      Какую страшную картину нарисовал - Родолфо и Мамаев вместе вошли в подземелье.

      13
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 09:05

      Поржал!Круто выражопывается!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 августа 2017, 08:25

      Мамаев не знаком с теорией сэра Чарлза Дарвина.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2017, 08:03

      Судя по наколкам, Мамаев говорил о себе!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 августа 2017, 06:35

      Кокорин обиделся на Мамаева, друга кинул и променял на павиана.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 августа 2017, 03:12

      Родолфо и Мамаев уже выпивают... шампанское... в Монте-Карло...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Черкизовский Кот 11 августа 2017, 03:23

      А как-же Кокорин?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > арейская 11 августа 2017, 04:01

      Он выбрал футбол... Надолго ли...

      6
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > арейская 11 августа 2017, 06:40

      вот и отмечают его успехи! Надо порадоваться, что он начал играть

      3
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