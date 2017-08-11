Бутенко: «Родолфо и Мамаев уже выпивают и братаются. Роднее этих людей нет»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч 5-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» (2:3), прокомментировал информацию о драке между Павлом Мамаевым и Родолфо.

Ранее сообщалось, что между игроками произошел конфликт в подтрибунном помещении из-за того, что Мамаев назвал 34-летнего бразильца обезьяной.

«Никакого конфликта не было. Родолфо первым убежал в раздевалку, его вообще не было в подтрибунном помещении, Мамаев прошел, кто-то что-то сказал.

После игры Родолфо и Мамаев вместе вошли в подземелье. Краснодарец извинился, бразилец его простил. Сейчас роднее этих людей нет. Уже выпивают и братаются. Отражать в отчете нечего. Я буду отражать в рапоте по судейству», – сказал Бутенко.