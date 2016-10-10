Родолфо: «Фернандес – великий футболист и очень хороший человек»

Защитник «Терека» Родолфо прокомментировал решение своего соотечественника защитника ЦСКА Марио Фернандеса принять российское гражданство.

— Вы ведь пересекались с Фернандесом еще в «Гремио». Говорят, что до переезда в Россию он был совсем другим человеком…

​​​​​​​— Марио – великий футболист и очень хороший человек. Мы с ним на протяжении года играли вместе в «Гремио». Ошибки прошлого многому научили его — он стал другим, стал совершенно по-иному думать. Я очень рад за него.

— Бразилия когда-нибудь пожалеет о том, что потеряла Фернандеса, который совсем скоро сможет дебютировать за сборную России?

— Уверен, Марио — очень большая потеря для бразильской сборной. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, считаю, что на данный момент он является одним из лучших правых защитников.