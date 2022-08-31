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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 31 августа 2022
Ахмат
31.08.2022, среда, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
26'
К. Фольмер
32'
Л. Садулаев
51'
В. Ильин
77'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Оренбург
Желтая карточка
Х. Кадыров
90'
+4
77'
ГОЛ! 3:1!
В. Писарский
Замена
А. Иналкаев
️️️️
И. Олейников
75'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
В. Ильин
75'
74'
Замена
В. Писарский
️️️️
Г. Флорентин
65'
Замена
Н. Шершов
️️️️
М. Стаматов
Желтая карточка
А. Трошечкин
55'
ГОЛ! 3:0!
В. Ильин
51'
46'
Замена
Д. Акоста
️️️️
Л. Вера
Замена
М. Быстров
️️️️
Ю. Журавлев
46'
36'
Замена
К. Печенин
️️️️
А. Эктов
ГОЛ! 2:0!
Л. Садулаев
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Фольмер
26'
15'
Желтая карточка
Т. Николаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Тимур Николаев
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
25
Никита Шершов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Опарин
44
Журавлев
40
Уциев
5
Трошечкин
0
Швец
7
Садулаев
9
Фольмер
19
Олейников
59
Харин
25
Агаларов
98
Ильин
3-2-1-3
1
Кеняйкин
47
Николаев
22
Павловец
3
Гойкович
15
Эктов
30
Стаматов
32
Вера
9
Оганесян
10
Флорентин
7
Гурциев
44
Журавлев
4
Быстров
4
Быстров
44
Журавлев
19
Олейников
92
Иналкаев
92
Иналкаев
19
Олейников
98
Ильин
10
Кадыров
10
Кадыров
98
Ильин
30
Стаматов
25
Шершов
25
Шершов
30
Стаматов
15
Эктов
2
Печенин
2
Печенин
15
Эктов
10
Флорентин
77
Писарский
77
Писарский
10
Флорентин
32
Вера
27
Акоста
27
Акоста
32
Вера
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
7
Бернард Бериша
ЛВ
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ахмат - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Сергей Каруненко
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Ахмат-Арена
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