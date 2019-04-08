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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 08 апреля 2019
Оренбург
08.04.2019, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
4'
С. Терехов
37'
Раванелли
48'
О. Иванов
56'
Б. Балай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ахмат
Желтая карточка
А. Малых
90'
+1
87'
Замена
О. Роши
️️️️
Раванелли
84'
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Иванов
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Попович
83'
77'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Балай
Желтая карточка
Д. Попович
73'
Замена
В. Афонин
️️️️
С. Козлов
68'
Желтая карточка
М. Сиваков
60'
Замена
А. Козлов
️️️️
С. Бреев
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
Б. Балай
Пас отдал
Раванелли
48'
ГОЛ! 1:2!
О. Иванов
Пас отдал
Раванелли
37'
ГОЛ! 1:1!
Раванелли
Пас отдал
Р. Уциев
Желтая карточка
С. Бреев
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Терехов
Пас отдал
С. Бреев
4'
Желтая карточка
С. Козлов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
3-2-3-1
39
Фролов
6
Козлов
2
Бегич
3
Сиваков
32
Терехов
12
Малых
22
Попович
33
Мишкич
23
Бреев
21
Деспотович
4-4-1-1
1
Городов
40
Уциев
5
Мохаммади
23
Нижич
3
Плиев
19
Иванов
11
Исмаэл
4
Шиманьски
0
Швец
12
Раванелли
9
Балай
22
Попович
7
Чуканов
7
Чуканов
22
Попович
6
Козлов
8
Афонин
8
Афонин
6
Козлов
23
Бреев
32
Козлов
32
Козлов
23
Бреев
12
Раванелли
21
Роши
21
Роши
12
Раванелли
19
Иванов
95
Митришев
95
Митришев
19
Иванов
9
Балай
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Балай
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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