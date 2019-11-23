Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 23 ноября 2019
Оренбург
23.11.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
90+1'
Ж. Скофлек
36'
А. Понсе (П)
75'
О. Роши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ахмат
90'
+2
Замена
З. Нижич
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:2!
Ж. Скофлек
90'
+1
89'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Понсе
Замена
А. Кулишев
️️️️
Ф. Рогич
87'
79'
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Роши
75'
ГОЛ! 0:2!
О. Роши
Пас отдал
Е. Харин
Желтая карточка
А. Малых
73'
66'
Желтая карточка
О. Роши
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
Р. Алвеш
66'
64'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Ф. Черных
️️️️
Д. Деспотович
61'
Желтая карточка
А. Довбня
39'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Понсе
Желтая карточка
Т. Аюпов
35'
33'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Климович
32
Терехов
12
Малых
26
Радакович
31
Зотов
8
Аюпов
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
7
Фамейе
21
Деспотович
3-5-1-1
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
5
Мусалов
88
Глушаков
21
Роши
19
Иванов
11
Исмаэл
13
Гиголаев
59
Харин
9
Понсе
16
Алвеш
27
Скофлек
27
Скофлек
16
Алвеш
6
Рогич
32
Кулишев
32
Кулишев
6
Рогич
21
Деспотович
11
Черных
11
Черных
21
Деспотович
88
Глушаков
23
Нижич
23
Нижич
88
Глушаков
9
Понсе
7
Садулаев
7
Садулаев
9
Понсе
21
Роши
95
Митришев
95
Митришев
21
Роши
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Оренбург
Ахмат
Николаев проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
19:25
8
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
17
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Игдисамов назвал причины поражения ЦСКА от «Ахмата»
Вчера, 22:46
10
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 15:00
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
Вчера, 14:59
10
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 11:50
Николаев проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
19:25
8
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
17
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Игдисамов назвал причины поражения ЦСКА от «Ахмата»
Вчера, 22:46
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+