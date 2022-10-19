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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 19 октября 2022
Оренбург
19.10.2022, среда, 15:30
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
4 : 2
Завершен
Ахмат
20'
Д. Воробьев (П)
31'
С. Оганесян
45+1'
В. Полуяхтов
71'
А. Павловец
11'
Г. Агаларов
39'
В. Ильин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ахмат
87'
Замена
Т. Ибишев
️️️️
В. Ильин
Замена
Н. Шершов
️️️️
С. Оганесян
77'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
М. Стаматов
76'
75'
Вторая желтая
Г. Агаларов
ГОЛ! 4:2!
А. Павловец
71'
68'
Замена
А. Кадыров
️️️️
В. Камилов
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Д. Воробьев
66'
Желтая карточка
А. Павловец
50'
Желтая карточка
А. Малых
48'
ГОЛ! 3:2!
В. Полуяхтов
45'
+1
39'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Ильин
ГОЛ! 2:1!
С. Оганесян
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Воробьев
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
25
Никита Шершов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Сысуев
2
Полуяхтов
22
Павловец
4
Хотулев
30
Стаматов
12
Малых
17
Ковалев
26
Марин
13
Башич
9
Оганесян
10
Воробьев
2-1-3-2-2
1
Опарин
44
Журавлев
13
Семенов
5
Трошечкин
9
Фольмер
92
Иналкаев
18
Камилов
17
Карапузов
59
Харин
98
Ильин
25
Агаларов
30
Стаматов
8
Аюпов
8
Аюпов
30
Стаматов
9
Оганесян
25
Шершов
25
Шершов
9
Оганесян
10
Воробьев
11
Мансилья
11
Мансилья
10
Воробьев
98
Ильин
4
Ибишев
4
Ибишев
98
Ильин
18
Камилов
95
Кадыров
95
Кадыров
18
Камилов
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
15
Александр Эктов
ПЗ
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
15
Александр Эктов
ПЗ
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Оренбург - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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