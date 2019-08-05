Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 05 августа 2019
Ахмат
05.08.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
49'
Е. Харин
70'
О. Роши
64'
Д. Деспотович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Оренбург
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+3
84'
Замена
С. Козлов
️️️️
Э. Готлиб
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Мбенг
78'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
О. Иванов
72'
ГОЛ! 2:1!
О. Роши
Пас отдал
Е. Харин
70'
69'
Желтая карточка
Д. Деспотович
68'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Г. Зотов
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
С. Терехов
59'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:0!
Е. Харин
Пас отдал
А. Мбенг
49'
Замена
О. Роши
️️️️
Б. Бериша
46'
Желтая карточка
З. Нижич
26'
Желтая карточка
А. Швец
23'
4'
Желтая карточка
В. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
4-3-2-1
1
Городов
23
Нижич
4
Анхель
13
Семенов
40
Уциев
0
Швец
19
Иванов
11
Исмаэл
59
Харин
7
Бериша
11
Мбенг
3-2-1-2-2
56
Довбня
5
Готлиб
3
Сиваков
29
Шахов
31
Зотов
32
Терехов
33
Мишкич
32
Кулишев
16
Алвеш
7
Фамейе
21
Деспотович
19
Иванов
88
Глушаков
88
Глушаков
19
Иванов
7
Бериша
21
Роши
21
Роши
7
Бериша
11
Мбенг
9
Понсе
9
Понсе
11
Мбенг
7
Фамейе
8
Аюпов
8
Аюпов
7
Фамейе
31
Зотов
7
Чуканов
7
Чуканов
31
Зотов
5
Готлиб
6
Козлов
6
Козлов
5
Готлиб
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - Оренбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ахмат
Оренбург
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
4
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Игдисамов назвал причины поражения ЦСКА от «Ахмата»
Вчера, 22:46
10
Гусев прокомментировал сенсационную победу «Ахмата» над ЦСКА
Вчера, 22:38
5
«Абсолютно позорный и необъяснимый»: босс ЦСКА – о пенальти в матче с «Ахматом»
17:39
4
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
4
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Игдисамов назвал причины поражения ЦСКА от «Ахмата»
Вчера, 22:46
10
Гусев прокомментировал сенсационную победу «Ахмата» над ЦСКА
Вчера, 22:38
5
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 15:00
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
Вчера, 14:59
10
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 11:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+