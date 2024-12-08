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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 08 декабря 2024
Ахмат
08.12.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
50'
А. Жиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Оренбург
Желтая карточка
А. Талаль
90'
+4
87'
Замена
Г. Зотов
️️️️
С. Столбов
85'
Желтая карточка
С. Столбов
Замена
В. Камилов
️️️️
М. Самородов
83'
82'
Замена
М. Горбани
️️️️
А. Коваленко
Желтая карточка
Исмаэл
78'
68'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
Камило
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Жиров
50'
49'
Желтая карточка
К. Караташ
Замена
А. Талаль
️️️️
Ф. Кардосо
46'
38'
Желтая карточка
И. Башич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
27
Камило
ОП
11
Исмаэл
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
99
Николай Сысуев
(К)
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
95
Адамов
2
Жиров
4
Ибишев
40
Уциев
27
Камило
11
Исмаэл
47
Уткин
7
Садулаев
27
Кардосо
20
Самородов
4-1-3-2
99
Сысуев
61
Столбов
27
Прохин
38
Касимов
88
Караташ
8
Коваленко
20
Рыбчинский
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
5
Михайлов
20
Самородов
18
Камилов
18
Камилов
20
Самородов
27
Кардосо
14
Талаль
14
Талаль
27
Кардосо
61
Столбов
31
Зотов
31
Зотов
61
Столбов
8
Коваленко
6
Горбани
6
Горбани
8
Коваленко
20
Рыбчинский
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
71
Владимир Керин
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Ахмат - Оренбург
3
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
12
18
Офсайды
3
0
Количество передач
277
463
Сейвы
2
5
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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