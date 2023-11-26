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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 26 ноября 2023
Оренбург
26.11.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
50'
В. Обухов
65'
Г. Агаларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ахмат
90'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Г. Агаларов
Замена
Х. Марин
️️️️
Л. Вера
86'
81'
Желтая карточка
Е. Харин
78'
Замена
В. Камилов
️️️️
С. Ковачев
78'
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
77'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
С. Оганесян
️️️️
В. Обухов
76'
Замена
И. Башич
️️️️
К. Капленко
76'
67'
Желтая карточка
Камило
Желтая карточка
Д. Воробьев
66'
Желтая карточка
А. Кеняйкин
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Агаларов
52'
Желтая карточка
Г. Агаларов
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
Пас отдал
К. Капленко
50'
Желтая карточка
В. Обухов
45'
+1
39'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
М. Перес
36'
Желтая карточка
Г. Флорентин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
(К)
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
4-2-2-2
1
Кеняйкин
81
Сидоров
3
Гойкович
2
Перес
3
Гогличидзе
32
Вера
55
Капленко
11
Мансилья
10
Флорентин
10
Воробьев
13
Обухов
4-2-2-2
88
Шелия
53
Тодорович
40
Уциев
2
Челикович
8
Богосавац
94
Тимофеев
27
Камило
19
Олейников
7
Бериша
10
Ковачев
25
Агаларов
55
Капленко
13
Башич
13
Башич
55
Капленко
32
Вера
26
Марин
26
Марин
32
Вера
13
Обухов
9
Оганесян
9
Оганесян
13
Обухов
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
10
Ковачев
18
Камилов
18
Камилов
10
Ковачев
25
Агаларов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
25
Агаларов
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Оренбург - Ахмат
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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