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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 20 августа 2023
Ахмат
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Оренбург
9'
А. Тимофеев
24'
Б. Бериша
35'
В. Ильин
87'
Камило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Оренбург
ГОЛ! 4:0!
Камило
Пас отдал
З. Диванович
87'
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Богосавац
83'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Б. Бериша
83'
Замена
З. Диванович
️️️️
И. Олейников
76'
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
76'
Замена
Камило
️️️️
В. Камилов
76'
74'
Желтая карточка
В. Обухов
74'
Желтая карточка
Г. Флорентин
62'
Замена
В. Обухов
️️️️
Х. Марин
Желтая карточка
В. Ильин
59'
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
И. Башич
46'
Замена
Д. Хотулев
️️️️
С. Оганесян
46'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Ю. Ковалев
46'
Замена
Д. Куэро
️️️️
А. Адамов
36'
Желтая карточка
Р. Гойкович
ГОЛ! 3:0!
В. Ильин
Пас отдал
Б. Бериша
35'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бериша
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Тимофеев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
27
Камило
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
2
Челикович
13
Семенов
53
Тодорович
94
Тимофеев
18
Камилов
19
Олейников
7
Бериша
98
Ильин
13
Конате
4-2-3-1
95
Ходанович
95
Адамов
3
Гойкович
2
Перес
2
Печенин
17
Ковалев
32
Вера
9
Оганесян
13
Башич
26
Марин
10
Флорентин
8
Богосавац
59
Харин
59
Харин
8
Богосавац
53
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
53
Тодорович
18
Камилов
27
Камило
27
Камило
18
Камилов
19
Олейников
24
Диванович
24
Диванович
19
Олейников
7
Бериша
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Бериша
17
Ковалев
81
Сидоров
81
Сидоров
17
Ковалев
9
Оганесян
4
Хотулев
4
Хотулев
9
Оганесян
13
Башич
55
Капленко
55
Капленко
13
Башич
26
Марин
13
Обухов
13
Обухов
26
Марин
95
Адамов
50
Куэро
50
Куэро
95
Адамов
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Иржи Ярошик
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Иржи Ярошик
Статистика матча Ахмат - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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