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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 16 апреля 2017
Оренбург
16.04.2017, воскресенье, 12:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
27'
Д. Попович
89'
З. Плиев (АГ)
73'
Г. Теодор Грозав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ахмат
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
З. Плиев
89'
Замена
Э. Лобжанидзе
️️️️
М. Дуриш
88'
88'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Д. Попович
84'
83'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
Замена
С. Драгун
️️️️
М. Григорьев
80'
79'
Желтая карточка
З. Плиев
73'
ГОЛ! 1:1!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
Д. Кузяев
64'
Замена
О. Роши
️️️️
Ф. Пирис
Желтая карточка
М. Дуриш
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
Пас отдал
Благо
27'
3'
Желтая карточка
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
3
Сиваков
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
10
Григорьев
22
Попович
40
Благо
57
Дуриш
3-2-3-1-1
1
Городов
13
Семенов
23
Гьембер
4
Анхель
40
Уциев
3
Плиев
37
Грозав
22
Пирис
14
Кузяев
95
Митришев
11
Мбенг
22
Попович
33
Нехайчик
33
Нехайчик
22
Попович
10
Григорьев
21
Драгун
21
Драгун
10
Григорьев
57
Дуриш
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
57
Дуриш
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
22
Пирис
21
Роши
21
Роши
22
Пирис
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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