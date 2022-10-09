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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 09 октября 2022
Оренбург
09.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
52'
В. Писарский
68'
Т. Аюпов
28'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Ахмат
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Л. Вера
90'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Г. Флорентин
84'
Замена
А. Малых
️️️️
М. Стаматов
78'
Желтая карточка
Р. Гойкович
76'
74'
Желтая карточка
А. Швец
71'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Е. Харин
ГОЛ! 2:1!
Т. Аюпов
68'
63'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
ГОЛ! 1:1!
В. Писарский
Пас отдал
Л. Вера
52'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
А. Павловец
46'
41'
Желтая карточка
Б. Бериша
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
М. Богосавац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
3
Сиваков
22
Павловец
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
15
Эктов
32
Вера
26
Марин
10
Флорентин
77
Писарский
2-2-1-3-2
88
Шелия
4
Быстров
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
17
Карапузов
7
Бериша
19
Олейников
13
Конате
59
Харин
32
Вера
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
32
Вера
30
Стаматов
12
Малых
12
Малых
30
Стаматов
22
Павловец
55
Капленко
55
Капленко
22
Павловец
26
Марин
11
Мансилья
11
Мансилья
26
Марин
10
Флорентин
10
Воробьев
10
Воробьев
10
Флорентин
59
Харин
25
Агаларов
25
Агаларов
59
Харин
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Оренбург - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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