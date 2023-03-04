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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Оренбург
Ахмат - Оренбург: обзор матча 04 марта 2023
Ахмат
04.03.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
11'
Е. Харин
45+3'
Б. Бериша (П)
90+4'
А. Тимофеев
45+7'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Оренбург
ГОЛ! 3:1!
А. Тимофеев
90'
+4
Замена
В. Камилов
️️️️
И. Олейников
87'
87'
Замена
Н. Титков
️️️️
Д. Воробьев
79'
Замена
А. Эктов
️️️️
Б. Мансилья
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
75'
Замена
️️️️
Г. Агаларов
73'
69'
Замена
И. Башич
️️️️
Т. Аюпов
61'
Желтая карточка
Е. Гошев
60'
Желтая карточка
М. Перес
Желтая карточка
А. Семенов
60'
47'
Желтая карточка
Т. Аюпов
46'
Замена
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
К. Капленко
45'
+7
ГОЛ! 2:1!
Д. Воробьев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Бериша
45'
+3
45'
+2
Вторая желтая
М. Сиваков
35'
Желтая карточка
М. Стаматов
25'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ! 1:0!
Е. Харин
Пас отдал
А. Швец
11'
9'
Желтая карточка
А. Малых
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
3-1-2-3-1
88
Шелия
3
Шатара
13
Семенов
40
Уциев
94
Тимофеев
0
Швец
7
Садулаев
19
Олейников
7
Бериша
59
Харин
25
Агаларов
4-1-2-2-1
99
Сысуев
12
Малых
3
Сиваков
2
Перес
30
Стаматов
8
Аюпов
55
Капленко
32
Вера
26
Марин
11
Мансилья
10
Воробьев
19
Олейников
18
Камилов
18
Камилов
19
Олейников
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
11
Мансилья
15
Эктов
15
Эктов
11
Мансилья
55
Капленко
3
Гойкович
3
Гойкович
55
Капленко
10
Воробьев
18
Титков
18
Титков
10
Воробьев
8
Аюпов
13
Башич
13
Башич
8
Аюпов
Остались в запасе
Ахмат
Оренбург
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ахмат - Оренбург
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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