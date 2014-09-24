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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Ахмат
Оренбург - Ахмат: обзор матча 24 сентября 2014
Оренбург
24.09.2014, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ахмат
15'
А. Кобялко
90+1'
А. Кобялко (П)
31'
И. Айссати
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Оренбург - Ахмат
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кобялко
90'
+1
90'
Желтая карточка
О. Иванов
90'
Желтая карточка
Ю. Ояла
90'
Замена
О. Иванов
️️️️
Ф. Пирис
90'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
В. Парняков
90'
84'
Желтая карточка
Ж. Бокила
75'
Замена
Аилтон
️️️️
Кану
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Воронкин
67'
59'
Желтая карточка
Кану
45'
Желтая карточка
Р. Уциев
31'
ГОЛ! 1:1!
И. Айссати
31'
Пенальти не реализован!
И. Айссати
ГОЛ! 1:0!
А. Кобялко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
3
Воронкин
14
Коронов
22
Кобялко
3-1-4-2
1
Городов
40
Уциев
40
Ояла
13
Семенов
8
Маурисио
14
Кузяев
22
Пирис
14
Айссати
10
Кану
10
Лебеденко
18
Бокила
10
Парняков
26
Васиев
26
Васиев
10
Парняков
3
Воронкин
23
Бреев
23
Бреев
3
Воронкин
14
Кузяев
31
Рыбус
31
Рыбус
14
Кузяев
22
Пирис
19
Иванов
19
Иванов
22
Пирис
10
Кану
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Кану
Остались в запасе
Оренбург
Ахмат
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Оренбург - Ахмат
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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